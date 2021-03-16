ضبط 3 أطنان عدس فاسد داخل مخزن سلع غذائية بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 أطنان "عدس" يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الأدمى ، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص في الغربية .



