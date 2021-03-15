50 مجلدا من "الأهرام" تحكي تاريخ اتحاد كرة القدم





وتقع عملية تجميع ما كتب عن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر تاريخه في 50 مجلدا من القطع الكبير بمعرفة مركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الأهرام وطبعت بمطابعها.







ووجه أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر إلى مؤسسة الأهرام برئاسة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة ومركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الكاتب الصحفي أشرف بدر على هذا المجهود الرائع الذي يعد محطة مهمة في رحلة تأريخ الكرة المصرية التي بدأ اتحاد كرة القدم في اطلاق العمل بها احتفالا بهذه المناسبة التاريخية.

في إطار الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم هذا العام، تم الانتهاء من تجميع كل ما كتب عن الاتحاد خلال المائة عام في جريدة الأهرام العريقة التي تعد أقدم الجرائد باللغة العربية، مما يعد مستندا تاريخيا هاما يضاف إلى ما بدأ اتحاد كرة القدم في تجميعه من مستندات عبر المائة سنة الماضية.