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فن

يسرا اللوزي تبدأ تصوير "المحكمة"

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:51 م
صدى البلد
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أحمد البهي

بدأت الفنانة يسرا اللوزي تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "المحكمة"، والمقرر طرحه في السينمات خلال الفترة القادمة، وتلعب دور زوجه تدخل في خلاف حاد مع زوجها بسبب واقعة تقلب حياتهم رأسا على عقب.


وتشارك يسرا اللوزي فى بطولة فيلم "العنكبوت"، إلى جانب كل من النجوم أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ومحمد لطفى ، والفيلم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال.


كما تخوض يسرا اللوزي الماراثون الرمضاني القادم من خلال مسلسل " بين السماء والارض " ، الذى تدور أحداثه حول ١١ شخصا يجتمعون داخل اسانسير مما يخلق العديد من المواقف ويستعرضون من خلال الفلاش باك شخصية كل منهما وظروفه الشخصية .


والمسلسل معالجة درامية وتأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وبطولة هاني سلامة ودرة ونجلاء بدر ودرة وسوسن بدر .

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