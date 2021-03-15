البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزارة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023، مضيفا أن العمل جار حاليا لإنشاء مجمع كبير لإنتاج السولار في أسيوط.





وأضاف حمدى عبدالعزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك خطة للإنتاج المحلي من البنزين والسولار تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مشروع البحر الأحمر في المنطقة الاقتصادية يساهم في تعظيم القيمة المضافة.





وأضاف عبد العزيز، أن تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يتم من خلال صورة البطاقة الشخصية وإيصال مياه للوحدة السكنية، حيث يتم تقسيط الأموال على 6 سنوات وتخصم من استهلاك المواطن، وبدون فوائد بمعدل 30 جنيه شهريا.



