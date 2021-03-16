ضبط بدال تموينى قبل بيع 1.9 طن سكر بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط مالك محل بدال تموينى - بمحافظة الجيزة وبحوزته "1,9 طن سكر- 420 عبوة زيت تموينى" مخصص ربطًا على بطاقات التموين قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء .



