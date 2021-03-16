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حوادث

ضبط بدال تموينى قبل بيع 1.9 طن سكر بالسوق السوداء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:13 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط مالك محل بدال تموينى - بمحافظة الجيزة وبحوزته "1,9 طن سكر- 420 عبوة زيت تموينى" مخصص ربطًا على بطاقات التموين قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء .

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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