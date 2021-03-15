فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء تكشف عن أعمال وعبادات يصل ثوابها للميت.. حكم صيام من أكل بعد الفجر ولم يعلم بدخول الوقت؟

فتاوى تشغل الأذهان
ما علاج السرحان فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
الإفتاء تكشف عن أعمال وعبادات يصل ثوابها للميت
حكم صيام من أكل بعد الفجر ولم يعلم بدخول الوقت؟
لماذا صلاة المغرب 3 ركعات ؟.. لسببين لا يعرفهما الكثيرون
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتشغل بال الكثير، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونة: "ما حل السرحان فى الصلاة؟".
وأجاب الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن السرحان فى الصلاة يأتى من الشيطان فهو يحاول أن يفقد الإنسان تركيزه.
وأضاف "شلبى" عبر فيديو على "يوتيوب" أن الإنسان يحتاج للتغلب على السرحان فى الصلاة إلى النظر محل سجوده، ويحاول أن يتغلب على نفسه ولا ينشغل بأمور الدنيا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسبح ويصلى بصوت عال.. فهذه الخطوات لو طبقها يذهب عنه السرحان وتكون صلاته صحيحة إن شاء الله.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أي عمل من أعمال الخير والاعمال الصالحة يجوز هبة ثوابها إلى الميت ويصل ثوابها إليه إن شاء الله تعالى.
وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، أن كل عمل يقوم به الحي وهو من الطاعات سواء صيام أو قراءة قرآن أو صدقات وغيرها، يجوز هبى ثوابها للميت، والهبة تتم عن طريق الدعاء بقول "اللهم".
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "كنت صائمة صيام تطوع، وعندما شربت تفاجأت بأن الفجر قد أذن منذ أربع دقائق.. فما الحكم؟
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء ، ففريق كبير يفتي ببطلان هذا الصيام، وآخرون يفتون بصحة الصيام.
وتابع: الفتوى في دار الإفتاء بأن هذا الصيام صحيح، فمن نوى الصيام واستيقظ فشرب أو أكل ظنا منه أن الفجر لم يؤذن واتضح أنه قد أذن بالفعل، فصيامه صحيح، مشيرا إلى أن الأصل أن يتحرى دخول الوقت ولا يأكل ولا يشرب إلا بعد التأكد من دخول الوقت.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "كنت صائمة صيام تطوع، وعندما شربت تفاجأت بأن الفجر قد أذن منذ أربع دقائق.. فما الحكم؟
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء ، ففريق كبير يفتي ببطلان هذا الصيام، وآخرون يفتون بصحة الصيام.
وتابع: الفتوى في دار الإفتاء بأن هذا الصيام صحيح، فمن نوى الصيام واستيقظ فشرب أو أكل ظنا منه أن الفجر لم يؤذن واتضح أنه قد أذن بالفعل، فصيامه صحيح، مشيرا إلى أن الأصل أن يتحرى دخول الوقت ولا يأكل ولا يشرب إلا بعد التأكد من دخول الوقت.
وروى البخاري ، ومسلم عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: " فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ "، وقال ابن رجب رحمه الله : " تريد عائشة - رضي الله عنها -: أن الله تعالى لما فرض على رسوله الصلوات الخمس ليلة الإسراء ، ثم نزل إلى الأرض وصلى به جبريل - عليه السلام - عند البيت ، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين ، في الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر على تلك الحال ، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين ، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب .
كما روى ابن خزيمة ، وابن حبان عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " فَرْضُ صَلَاةِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ : زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ " وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " صحيح ابن حبان ".
وفي رواية عند أحمد : " كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ : رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ ، وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ " ، وحسنه محققو المسند .