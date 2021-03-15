فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء تكشف عن أعمال وعبادات يصل ثوابها للميت.. حكم صيام من أكل بعد الفجر ولم يعلم بدخول الوقت؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "كنت صائمة صيام تطوع، وعندما شربت تفاجأت بأن الفجر قد أذن منذ أربع دقائق.. فما الحكم؟

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء ، ففريق كبير يفتي ببطلان هذا الصيام، وآخرون يفتون بصحة الصيام.

وتابع: الفتوى في دار الإفتاء بأن هذا الصيام صحيح، فمن نوى الصيام واستيقظ فشرب أو أكل ظنا منه أن الفجر لم يؤذن واتضح أنه قد أذن بالفعل، فصيامه صحيح، مشيرا إلى أن الأصل أن يتحرى دخول الوقت ولا يأكل ولا يشرب إلا بعد التأكد من دخول الوقت.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "كنت صائمة صيام تطوع، وعندما شربت تفاجأت بأن الفجر قد أذن منذ أربع دقائق.. فما الحكم؟





وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء ، ففريق كبير يفتي ببطلان هذا الصيام، وآخرون يفتون بصحة الصيام.









وتابع: الفتوى في دار الإفتاء بأن هذا الصيام صحيح، فمن نوى الصيام واستيقظ فشرب أو أكل ظنا منه أن الفجر لم يؤذن واتضح أنه قد أذن بالفعل، فصيامه صحيح، مشيرا إلى أن الأصل أن يتحرى دخول الوقت ولا يأكل ولا يشرب إلا بعد التأكد من دخول الوقت.





وروى البخاري ، ومسلم عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: " فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ "، وقال ابن رجب رحمه الله : " تريد عائشة - رضي الله عنها -: أن الله تعالى لما فرض على رسوله الصلوات الخمس ليلة الإسراء ، ثم نزل إلى الأرض وصلى به جبريل - عليه السلام - عند البيت ، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين ، في الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر على تلك الحال ، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين ، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب .





كما روى ابن خزيمة ، وابن حبان عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " فَرْضُ صَلَاةِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ : زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ " وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " صحيح ابن حبان ".



