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البترول: نعمل على تحقيق اكتشافات جديدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:55 م
وزير البترول
وزير البترول
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عادل نصار
كشف حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، عن الجديد في الاكتشافات البترولية داخل الحدود المصرية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن  إنتاجية حقل ظهر للغاز وصلت إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميا.

وقال عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن الوزارة تعمل على تحقيق اكتشافات جديدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر.

وأكد أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر، كما تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023، مضيفا أن العمل جارى حاليا لإنشاء مجمع كبير لإنتاج السولار في أسيوط.

وأضاف أن هناك خطة للوصول بالإنتاج المحلي من البنزين والسولار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مشروع البحر الأحمر في المنطقة الاقتصادية يساهم في تعظيم القيم المضافة.

وتابع أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوصيل الغاز أمر مهمة لحياة أفضل للمواطن ونسعى إلى تعظيم الاستفادة من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
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