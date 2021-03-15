بمناسبة عيد الأم وحلول شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة الـ17 لمبادرة كلنا واحد.. تخفيضات على السلع تصل لـ 60% بمشاركة كبرى السلاسل التجارية

الداخلية تطلق المرحلة الـ17 من مبادرة كلنا واحد

تخفيضات تصل لـ 60% على السلع فى المنافذ المشاركة فى المبادرة

أكثر من 750 فرع للسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية يشارك فى المبادرة

منافذ منظومة أمان تشارك فى المبادرة





أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المرحلة 17 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامنًا مع الاحتفال السنوى بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2021 وقرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.





واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ17 من مبادرة ( كلنا واحد ) اعتبارا من يوم 15 مارس الجارى ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع غذائية "استراتيجية– أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس ومفروشات – مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان – هايبر وان – سبينيس - كارفور – أولاد رجب – العابد - عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى - هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب – مول القاهرة - كازيون – أوسكار – أسواق فتح الله) تصل إلى أكثر من (750) فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .





كما تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).





فيما تم التنسيق مع مسئولى ( عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين ) وإنشاء ( 4 سرادقات ) بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية ، الصناعية ) ، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولى وذلك خلال فترة المبادرة .





وتشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، وتضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.



