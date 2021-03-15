البيت الأبيض: إدارة بايدن فشلت في التواصل مع زعيم كوريا الشمالية

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم الاثنين، عن أن إدارة جو بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية لكن لم تتلق أي رد حتى الآن.





وقالت بساكي خلال إيجاز صحفي، اليوم الاثنين، عندما طُلب منها تأكيد التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تواصلت مع كوريا الشمالية "أستطيع أن أؤكد أننا تواصلنا ... حتى الآن ، لم نتلق أي رد".





وأضافت بساكي أن الدبلوماسية لا تزال تمثل الأولوية الأولى لإدارة بايدن فيما يتعلق بكوريا الشمالية.





يوم الأحد، ذكرت شبكة CNN، نقلًا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن كوريا الشمالية لم تستجب لتواصل واشنطن عبر قنوات متعددة منذ منتصف فبراير. كما قامت الولايات المتحدة مؤخرًا بمراجعة سياستها بشأن سياسة كوريا الشمالية في ضوء ما تعتبره "تهديدًا متزايدًا" تمثله بيونج يانج.





وقال سونج كيم القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية يوم السبت إن العملية ستكتمل "في الأسابيع المقبلة".





وعقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ثلاث قمم مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، ومع ذلك، لم يحقق الجانبان أي تقدم بشأن نزع السلاح النووي؛ بسبب الجمود بشأن تخفيف العقوبات.