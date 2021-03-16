ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5086 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 1998 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و235 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائى، و14 مخالفة شروط التراخيص.



