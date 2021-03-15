استكمال رصف 5 طرق بمركز أبشواى في الفيوم

تفقد المهندس مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي ، إنتظام أعمال الرصف للوقوف على المشكلات التى قد تعوق سير العمل، بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.





وقال المهندس مراد مسعود أن خطة عمل رصف الطرق بمركز ابشواي والقري التابعة تسير علي قدم وساق لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد وبالمواصفات المطلوبة.





جدير بالذكر أنه يتم الرصف بعدد ٥ طرق بمركز ابشواي في وقت واحد وهذه الطرق هي شارع الجلاء بابو جنشو والشارع الرئيسي ابتداء من ميدان المحطة وميدان الشهداء وصولا إلي كازيون مرورا بمدخل منشية ابشواي و شارع المركز وقد تم رفع طبقة الاسفلت القديمة وجاري إستكمال الأعمال - شارع الجمهورية منطقة محكمة ابشواي و شارع الملعب (استاد ابشواي) وصولا إلي مقابر ابشواى.





و الإنتهاء من رصف طريق ابشواي صميدة صالح الخالدية ابتداء من مدرسة ابشواي الثانوية باتجاه الخالدية وعمل عدد ٤ مطبات صناعية حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للحوادث.





وتابع رئيس المركز أعمال الخطة الإستثمارية ونسب التنفيذ و صب الحوائط الساندة بمدخل عزبة إلياس بشكشوك و بدء حفر أساسات حوائط ساندة بمدخل عزبة الزغيبي ضمن أعمال الخطة الإستثمارية ٢٠٢١.





علي صعيد آخر وفيما يخص أعمال منظومة النظافة والتجميل تابع رئيس المركز أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى خلال الفترتين الصباحية والمسائية ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري ، بالإضافة إلى إزالة الأشواك والحشائش من الطريق السياحي شكشوك القاهرة ورفع ناتج القص اولا بأول.





وتمهيد الطرق بمعدات الوحدة (جليدر مجلس المدينة) وإزالة تراكمات الأتربة من جانبي الطرق وبجوار البلدورات والأرصفة و ري وتهذيب الأشجار المزروعة بقري المركز حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي.