نشأت الديهي: قرارات زيادة الأجور أبلغ رد على تقارير حقوق الإنسان المسيسة.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم ردا بليغا على تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان في مصر، المشبوه المسيس، كما وجه صفعة للمشككين الذين يسعوا لهدم وتخريب مصر.
وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع علي قناه "TeN"، أن الرئيس يسير في طريق رسمه منذ البداية ولا يسمع سوى صوت المواطن المصري، معتبرًا أن رسائل الرئيس أمس واليوم أبلغ رد على الحماقات الواردة في تقارير مسيسة عن حقوق الإنسان في مصر.
وتابع، أن توجيهات الرئيس اليوم بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور تصب في مصلحة المواطن المصري، وفي خانة حقوق الإنسان المصري، وفي جيب المواطن المصري.