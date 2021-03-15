للمرة الأولى البيت الأبيض يرحب بـ ترامب.. فماذا سيفعل؟

قال البيت الأبيض إنه سيرحب بمساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في ترويج اللقاح لمؤيديه، لكنه أشار إلى طرق أخرى لإقناع المحافظين بالحصول على اللقاح.





وقالت السكرتيرة الصحفية جين بساكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "إذا استيقظ الرئيس السابق ترامب غدًا وأراد أن يكون أكثر صراحة بشأن سلامة وفعالية اللقاح، فمن المؤكد أننا سندعم ذلك".





ذكر مسؤولو الصحة ، بمن فيهم الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الامراض المعدية، إن صوت ترامب في الترويج للقاح سيذهب بعيدًا في إقناع الجمهوريين بالحصول عليه.





أظهرت استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يعبرون عن قلقهم أو لا يخططون للتلقيح.





بذل ترامب جهودًا صغيرة للترويج للقاح، بما في ذلك في خطاب ألقاه مؤخرا، لكنه لم يظهر في إعلان الخدمة العامة الذي يظهر الرؤساء السابقين الذي صدر الأسبوع الماضي.





وأشارت بساكي إلى أن هؤلاء الرؤساء - باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر - "لم يكونوا بحاجة إلى دعوة" للترويج للقاح.





ومع ذلك ، قالت بساكي إن الإدارة تركز على استخدام "رسل موثوق بهم" لإقناع السكان القلقين بالحصول على اللقاح.





وقالت: "هدف الرئيس هو تطعيم كل الأمريكيين ، وليس فقط أولئك الذين صوتوا له. نحن نعلم أننا بحاجة إلى مقابلة الجميع أينما كانوا ، وهذا يشمل المحافظين".



