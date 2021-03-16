توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 16/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 16 مارس- اذار 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحتة الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك.









:برج الحمل

مهنيًا: يزول الالتباس والقلق والخوف من بعض الأوضاع المهنية وترتاح نفسيًا





عاطفيًا:لا تدع مشاغلك المهنية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، من الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك





صحيًا: إنتبه من كثرة التنقلات المتعبة، وتفادَ القيام بالعمل أكثر مما هو مطلوب منك

برج الثور:

مهنيًا: خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة





عاطفيًا: حين يخطىء الشريك عليك أن تظهر له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يقع في الخطأ مجددًا





صحيًا: أنت مقتنع تمامًا بما تقوم به على صعيد المحافظة على صحتك؟ إذن استمر في ذلك

















برج الجوزاء:

مهنيًا: لا تستلم أمام الضغوط، فالهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلًا، لكن تحقيقه ليس مستحيلًا





عاطفيًا: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول، وهذا يساعدك على تخطي ذلك





صحيًا: تريث واستفد من الحيوية التي تتمتع بها ولا تبذرها كلها في غير محلها













برج السرطان:

مهنيًا: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا





عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة





صحيًا: أنت بحاجة إلى منقذ تستطيع من خلاله التنفيس عن غضبك أو خيبة أملك. لماذا لا تبتعد عن الأشخاص الذين هم مصدر انزعاجك

















برج الاسد:

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أخبارًا جديدة تتعلق بشؤونك المالية والمادية وباستثماراتك





عاطفيًا: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن التجارب غير المشجعة تعرقل تقدم الأمور





صحيًا: حاول الخروج مرارًا والقيام بنزهات طويلة لتتخلص من آلام الظهر التي تعتريك





























برج العذراء:

مهنيا: احذر بعض المستفيدين وتسعى إلى تجسيد أفكارك الخلاقة على أرض الواقع





عاطفيًا: يوم مناسب للعلاقات العاطفية العاصفة والرومانسية، أو للبدء بعلاقة جديدة





صحيًا: تحسّن ملحوظ في صحتك بعدما أدركت ضرورة اتباع نظام حياتي سليم

















:برج الميزان

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التكتم، وقد يجعل أمرًا من الماضي يظهر مجددًا في حياتك





عاطفيًا: احترام الشريك ضروري، ولا سيما بعد سوء التفاهم الذي تكرر بينكما غير مرة وأعاق تطور العلاقة بينكما





صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، وحاول الترفيه والتسلية

















برج العقرب:

مهنيًا: يضعك أحد الزملاء في موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل في بعض المؤسسات





عاطفيًا: نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية





صحيًا: نظّم أوقات طعامك وحاول تلافي المشكلات الصحية عن طريقة ممارسة الرياضة













برج القوس:

مهنيًا: لا يثير هذا اليوم البلبلة في الأجواء ولا يولد الأخطار، لكن علي الحذر بعض الشيء





عاطفيًا: مهما تكن العقبات كثيرة فهي لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب





صحيًا: غالبًا ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ













برج الجدي

مهنيًا: أقترح عليك الحذر في حياتك المهنية، وقد تحصل على معنويات غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك





عاطفيًا: الحبيب قد يكون السبب في نجاح مشاريع أعددت لها بدقة متناهية





صحيًا: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة





برج الدلو:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن موضوع سرّي أو غامض أو عن انتماء لك تحرص على كتمانه





عاطفيًا: لقاء رومانسي مع الشريك بعيدًا عن المحيط، وهذا يضع حدًا للخلافات السطحية بينكما





صحيًا: حاول أن تعتمد على الخضار والفواكه لوجبة المساء، فهذا يريح معدتك أكثر

































برج الحوت:

مهنيًا: يناسبك هذا اليوم وشخصيتك القوية تخيف الآخرين، وتدفعهم إلى التفكير مليًا قبل خوض أي مواجهة معك في العمل





عاطفيا: تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلي، ما يستوجب منك التأنّي في التعاطي معه



