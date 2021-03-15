ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نبيلة مكرم: المرأة المصرية تشهد عصرا ذهبيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:16 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
سعيد العربي
شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فاعلية "تحية لكل امرأة مصرية" التي أقامتها النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالا باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من نائبات مجلسي النواب والشيوخ. 

وفي كلمتها خلال الفاعلية، هنأت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، السيدات المصريات بمناسبة احتفالات المرأة وعيد الأم خلال شهر مارس، وثمنت دورهن في مجتمعاتهن سواء على مستوى الأسرة، ولدينا الآن ٨ وزيرات في الحكومة المصرية ومحافظ، ولدينا أعضاء برلمان سيدات نحو ربع عدد الأعضاء، وكذلك على مستوى دعم الدولة المصرية والترويج لكل إنجازاتها ومشروعاتها القومية الهامة ودعم المبادرات الوطنية، فضلا عن الرد بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر على الشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.

كما أشادت وزيرة الهجرة بجهود المرأة عالميًا، مؤكدة دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية، وسبقها في تخصيص العام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وتابعت: "أننا نشهد عصرا ذهبيا للمرأة المصرية سواء في بيتها أو عملها أو تمثيلها نيابيا وذلك في ظل قيادة سياسية حكيمة".

واستطردت الوزيرة قائلة: "إن المرأة المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب وقادرة على رفع اسم وطنها في أي مكان، ولو تحدثنا عن المصرية المهاجرة فنجد أنها تبذل جهدا كبيرا ومضاعفا في الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة المصرية بالمنزل وغرسها في الأبناء، حتى لا يتأثروا بثقافات المجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها فتكون النتيجة الحتمية هجر ما يربطهم ببلدهم الأم مصر. 

وفي ختام كلمتها، شددت السفيرة نبيلة مكرم على أن المرأة المصرية دائما مثال للتضحية بما لها من أدوار مركبة تقوم بها في محيطها العملي والاجتماعي، ما ساهم في تغيير الصورة الذهنية العامة المأخودة عن المرأة العربية كونها فقط ربة منزل.
Advertisements
Advertisements

مكسبى .. قناة مجانية تتحدى بى إن سبورت وتعلن إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

السودان يقرر تفريغ سد الروصيرص.. ماذا يعني هذا الأمر وما الخطر الذي دعاه لهذا الإجراء؟

السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه

خبيرة تزف خبرا سارا للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة المرتبات بعد قرارات الرئيس

بنسبة 13%.. تعرف على موعد زيادة المعاشات بعد توجيهات السيسي

تأييد حبس جهاد الغزالي 3 أشهر وتغريمه 35 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الخطيب

التعليم تكشف حقيقة وجود خطأ في منهج الدين الذي يتم تدريسه بالمدارس المصرية

عدم السيطرة على اللاعبين.. كواليس جديدة وراء الإطاحة بـ باتشيكو من الزمالك

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

قرار عاجل من ملك الأردن بشأن المسئولين عن حادث مستشفى السلط

قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب | شاهد

إحنا كبيرنا ربنا .. أحمد العوضي يفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى

رسميا .. فورد تشارك بالجيل الأحدث من فوكاس في احتفالية الأفضل

دراسة تكشف عن تمرين رياضي يطيل العمر