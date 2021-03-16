الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف لـ "صدى البلد" الأنشطة الطلابية المتاحة حاليا





كشفت رحاب الدمياطي المتحدث الرسمي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن الأنشطة الطلابية المتاحة حاليا بالجامعة ، بعد تطبيق نظام التعليم "الهجين" بالجامعة خلال فصل الربيع .





وأوضحت في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن الأنشطة موجودة ولكن بحدود وشروط حيث تقتصر حاليا على الأنشطة مثل المسرحيات والأوركسترا والتي تكون متاحة لمنتسبي الجامعة فقط مع وجود أعداد معينة ، سواء للمشاركة أو الحضور منعا للتجمعات ، كما أنها تكون متاحة للجميع على "الانترنت" ، إضافة إلى الأنشطة الثقافية .





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وأضافت ، إن مثل هذه الأنشطة يكون الحضور مقتصرا فيها على منتسبي الجامعة ، على أن يتم إتاحتها للجميع من خلال تسجيلها وبثها على الانترنت ، للراغبين في المشاركة فيها أو حضورها ، لافتة إلى أن الانشطة الجماعية مثل دورات كرة القدم والسلة وغيرها متوقفة حتى الان فالجامعة تسعى للحفاظ على سلامة منتسبيها .





كما أن هناك العديد من الأنشطة الفردية مثل البرنامج الموسيقي ، كما أنه سيكون هناك سلسلة خاصة بفصل الربيع بالجامعة ، حيث يكون الحضور فيها مقتصر على منتسبي الجامعة بأعداد محدودة ، كما تكون متاحة للجميع "أونلاين" من خلال الانترنت ، حيث سيتم إطلاقها في مؤتمر يوم 22 من شهر مارس الجاري ، وقد بدأت هذه السلسة منذ أول الشهر الجاري ،





وكانت المتحدث باسم الجامعة الامريكية بالقاهرة، أوضحت إن فصل الربيع بالجامعة يقام بطريقة التعليم "الهجين" على عكس الشهر الماضي والذي تم إجراؤه كاملا بنظام "الأونلاين" من خلال المنصة الاليكترونية ، ونوهت إلى أن بعض المقررات الاخر يتم طرحها للطلاب حضوريا في مقر الجامعة ، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة ، حيث يتم الكشف على درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم مقر الجامعة ومنع التجمعات بينهم .