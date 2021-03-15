قيادي بالحزب الاشتراكي : الحكومة الألمانية تصنف تطبيق كلوب هاوس بالخطير.. فيديو

قال حسين خضر القيادي بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني إن الحكومة الالمانية عملت على طرق عديدة للعمل على حماية بيانات الاشخاص.









وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن تطبيق "كلوب هاوس" صُنف من الحكومة الألمانية على أنه تطبيق خطير للغاية. مشيرا الى أن السيرفرات الخاصة بالتطبيق موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية .









مع الزيادة الملحوظة في التوجه لتطبيق «كلوب هاوس» خلال الأيام الأخيرة، أثيرت بعض المخاوف التي تتعلق بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق.



