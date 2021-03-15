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توك شو

قيادي بالحزب الاشتراكي : الحكومة الألمانية تصنف تطبيق كلوب هاوس بالخطير.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:12 م
تطبيق كلوب هاوس
تطبيق كلوب هاوس
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محمود محسن
قال حسين خضر القيادي بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني إن الحكومة الالمانية عملت على طرق عديدة للعمل على حماية بيانات الاشخاص.


وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن تطبيق "كلوب هاوس"  صُنف من الحكومة الألمانية على أنه تطبيق خطير للغاية. مشيرا الى أن السيرفرات الخاصة بالتطبيق موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية . 


مع الزيادة الملحوظة في التوجه لتطبيق «كلوب هاوس» خلال الأيام الأخيرة، أثيرت بعض المخاوف التي تتعلق بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق.


وكلوب هاوس هو تطبيق جديد يشبه إلى حدّ كبير البث الصوتي المباشر، بحيث يتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم وقصصهم وبناء صداقات ضمن مجموعات للدردشة حول العالم، كل ذلك يتم باستعمال المقاطع الصوتية بدلًا من المنشورات النصيّة أو المرئية.
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