ماعز وخرفان بحديقة مدرسة بالمحلة.. ومحافظ الغربية يحقق

قرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إحالة المسئولين عن مدرسة صقر قريش الاعدادية بمنشية مبارك التابعة لإدارة شرق المحلة الى التحقيق بعد وجود اغنام وخراف داخل حوش المدرسة.





كانت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى على الفيس بوك نشرت صورة لعدد من الأغنام والخراف داخل حوش مدرسة صقر قريش الإعدادية التابعة للإدارة شرق المحلة فعلى الفور امر وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لكشف الحقيقية وفور وصول اللجنة اكتشفت الأمر وتم رفع تقرير لوكيل الوزارة والذى أمر بتحويل الموضوع الى التحقيق.





علي صعيد أخر بشأن ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود بعض الأغنام بفناء مدرسة صقر قريش الإعدادية التابعة لإدارة شرق المحلة.





أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته بِنَاءً على المذكرة المعروضة صباح اليوم من مديرية التربية والتعليم بإعفاء مديرة المدرسة من منصبها وإحالتها إلى التحقيق الذي أسفر عن نقلها لديوان عام المديرية وخصم 7 أيام من راتبها، مع مجازاة مسئول الأمن ومشرف الفناء بخصم 7 أيام لكل منهما لما نسب إليهما من الإهمال في العمل.



