ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس محام وزوجته حاولا إدخال مخدرات لسجين بطنطا

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:33 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
احمد علي
ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم الإثنين محاما وزوجته لاتهامهما بمحاولة إدخال مواد مخدرة لسجين بقسم شرطة ثان طنطا.


كان اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود إخطار بضبط محام وزوجته أثناء محاولتها إدخال مواد مخدرة لسجين بقسم شرطة ثان طنطا .


وكشفت التحريات أن المحامي وزوجته وتعمل محامية أيضا حاولا إدخال المواد المخدرة داخل الطعام لموكل لديهما محتجز على عدة قضايا بقسم ثان طنطا ، إلا أن يقظة الأمن، تمكنت من ضبطهما.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة  التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رموا مَية نار على وشه.. حبس طبيب وآخرين في اتهامهم بالتعدي على مدير مستشفى بطنطا

أول رد من مدير مستشفى المنشاوى ضحية بلطجية مياه النار

تجديد حبس المتهمين بحرق وجه طبيب المنشاوي بطنطا بـ "مياه النار" 15 يوما

ضبط عاطل وبحوزته 100 طربة حشيش في حملة أمنية بطنطا

انفجار 6 أسطوانات غاز في قرية بطنطا

فريق من النيابة يعاين محطة وقود بطنطا عقب محاولة مواطن إشعال النيران بجسده

ترشيحاتنا

بنسبة 13%.. تعرف على موعد زيادة المعاشات بعد توجيهات السيسي

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بقوة على أحمد العوضي

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية

وزير المالية يكشف موعد صرف الزيادة في رواتب الموظفين.. فيديو

3 نجوم يخشون مفرمة كارتيرون في الزمالك

لماذا صلاة المغرب 3 ركعات ؟.. لسببين لا يعرفهما الكثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية