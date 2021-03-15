حبس محام وزوجته حاولا إدخال مخدرات لسجين بطنطا

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم الإثنين محاما وزوجته لاتهامهما بمحاولة إدخال مواد مخدرة لسجين بقسم شرطة ثان طنطا.









كان اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود إخطار بضبط محام وزوجته أثناء محاولتها إدخال مواد مخدرة لسجين بقسم شرطة ثان طنطا .









وكشفت التحريات أن المحامي وزوجته وتعمل محامية أيضا حاولا إدخال المواد المخدرة داخل الطعام لموكل لديهما محتجز على عدة قضايا بقسم ثان طنطا ، إلا أن يقظة الأمن، تمكنت من ضبطهما.







