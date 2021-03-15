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توك شو

ربنا اختارنا بس الناس مش بتستوعب.. زوجان من قصار القامة: كنا عايشين مأساة.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:17 م
عصام وسمكة
عصام وسمكة
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محمد القاضي
استضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي، "عصام وسمكة"، زوجين من قصار القامة، حصدا إعجاب الملايين بفيديوهاتهما على السوشيال ميديا، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة.

وقال "عصام"، "موضوع الأقزام بيختلف من زمان عن دلوقتي.. كنا عايشين مأساة والحياة كانت صعبة معانا، وكنا بنكره نفسنا".

وتابع "أهالينا وقفوا جنبنا، وقالوا لنا إننا لازم ننتصر، وألا نستسلم، ونحب ونرضى بقضاء ربنا والاختبار اللي ربنا وضعنا فيه، وكملنا حياتنا، وربنا ادانا حب الناس".

وأوضح "الناس مش قادرة تستوعب أن إحنا مش برضانا نكون أقزام، وربنا اللي اختارنا نبقى كدا"، مستطردا "مفيش حد في أسرتي من قصار القامة، كلهم طبيعيون"، مؤكدا: "الإعاقة إعاقة عقل وليست جسد".

وتابع: "ربنا رزقني بإنسانه عايشة معايا على الحلوه والمرة.. وفيها كل المميزات اللي موجودة في أي شخص، عشنا مع بعض على الحلوة والمرة".

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