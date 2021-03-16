جامعة حلوان تنظم ويبينار دوليا لمكافحة الفساد.. اليوم

تنظم جامعة حلوان اليوم الويبينار الدولي الثانى فى سلسلة الندوات الافتراضية بعنوان" الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" وذلك بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومكتب العلاقات الدولية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





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يدير فعاليات الويبينار الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، حيث تتناول ثانى حلقات الويبينار سلسة التجارب الناجحة والممارسات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وحوكمة الجامعات فى عدد من الجامعات الشريكة من قارات العالم المختلفة.





ويشارك في الويبينار أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وMr. Alex Petkov منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، Dr. Aziza Ellozy الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وDr Neerja A Guptaجامعة سانشى بالهند، Dr. Hadis Karatashiجامعة يونيفرسم فى كوسوفو.





تعقد فعاليات الويبينار اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢١ فى تمام الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.