ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تنظم ويبينار دوليا لمكافحة الفساد.. اليوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
إسلام خالد
تنظم جامعة حلوان اليوم الويبينار الدولي الثانى فى سلسلة الندوات الافتراضية بعنوان" الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" وذلك بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومكتب العلاقات الدولية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

اقرأ أيضا : 

يدير فعاليات الويبينار الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، حيث تتناول ثانى حلقات الويبينار سلسة التجارب الناجحة والممارسات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وحوكمة الجامعات فى عدد من الجامعات الشريكة من قارات العالم المختلفة.

ويشارك في الويبينار أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وMr. Alex Petkov منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، Dr. Aziza Ellozy الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وDr Neerja A Guptaجامعة سانشى بالهند، Dr. Hadis Karatashiجامعة يونيفرسم فى كوسوفو. 

تعقد فعاليات الويبينار اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢١ فى تمام الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة عن "دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد"

انطلاق سلسلة ندوات عن الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم بجامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان: نعمل على النهوض بمستوى البحث العلمى

"البحث العلمي" بحلوان: نعمل على دعم وتنمية مهارات الباحثين

غدا.. جامعة حلوان تبدأ سلسلة ندوات عن الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم

ويبينار بجامعة حلوان عن "الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى"

ترشيحاتنا

السعودية .. ميليشيا الحوثي تطلق صاروخين باليستيين على مدينة خميس مشيط

الإخواني والملحد ممكن يبقوا متحرشين عادي.. تعليق مدحت العدل على واقعتي سيدة السلام وطفلة المعادي.. فيديو

التأمينات الاجتماعية تعلن تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

مصاب بكورونا يتوفى 10 مرات في ليلة واحدة.. فيديو

أشرف خضر: الخسارة أمام طلائع الجيش تصعب موقف الدراويش

محمد منير يطمئن جمهوره: أنا بصحة جيدة وربنا يزيل أزمة كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة