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وزير الري الأسبق: القيادة المصرية لديها ثقة في حل أزمة السد الإثيوبي

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:23 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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عادل نصار
شن الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، هجوما حادا على النظام الإثيوبي، مؤكدا أنه يسعى لبناء سد النهضة بشكل منفرد بما يضر بمصالح مصر والسودان المائية.


وأضاف في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لدى القيادة المصرية ثقة في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي.


وأكد أن أثيوبيا تهدد الأمن المائى لمصر والسودان بعد إقامة أي منشآت على النيل الأزرق، مشيرا إلى أن 9 مليارات متر مكعب من المياه يحجزها سد الروصيرص السوداني، وهناك تخوفات من قيام إثيوبيا بتفريغ جزء من المياه لتكملة إنشاءات السد.


وأكد أن إثيوبيا تسعى لتعلية الجزء الأوسط من السد، لذلك تسعى لتفريغ جزء من المنسوب، متابعا أن السودان قام بتفريغ سد الروصيرص خوفا من تكرار ما حدث العام الماضي.


وتابع أن رئيس وزراء السودان طلب وساطة رباعية دولية لحل أزمة السد، لأن السودان لديه تخوفات كثيرة من حدوث آثار تدميرية جراء سد اثيوبيا.

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