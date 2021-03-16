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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان : مركز تعليم التراث هدفه تطوير منظومة السياحة والمتاحف في مصر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:36 ص
الدكتور حسام رفاعى
الدكتور حسام رفاعى
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كريم ناصر
تنظم جامعة حلوان، العديد من الندوات لمركز تعليم التراث التابع للجامعة، بهدف دعم السياحة و تطوير منظومة حفظ التراث ،  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة حلوان، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون  التعليم والطلاب ، و الدكتور رشا مطاوع مدير المركز . 

وصرح الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، ان أنشطة مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي تعمل على التعريف بالتراث وسبل المحافظة عليه و تطوير المتاحف بمصر،  و رفع الوعي لدى المواطنين للحفاظ عليه باعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية . 

جدير بالذكر انه استكمالًا لجهود جامعة حلوان في وضع الأسس والتخطيط العلمي لجامعة حلوان الأهلية، عقدت الجامعة سلسلة من الاجتماعات برئاسة  الدكتور ماجد نجم، و الدكتور محمد عبد الحميد النشار وكيل مؤسسي جامعة حلوان الحديثة الأهلية. 

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يذكر انه تم وضع حجر أساس جامعة حلوان الأهلية عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، وذلك في إطار المشروع القومى لإنشاء جامعات أهلية فى مختلف محافظات الجمهورية، ترتكز الدراسة الأكاديمية فيها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل داخل مصر و خارجها.
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