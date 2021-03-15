خبير عن رفع الأجور والعلاوات: الرئيس حريص على توزيع عوائد الإصلاح الاقتصادي على المصريين

أكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تأتي استكمالا لـ المبادرات الرئاسية التي أُطلقت بالأمس وكان أبرزها مبادرة الـ ١٠٠ مليار جنيه دعمًا للتمويل العقاري الخاصة بمحدودي الدخل بفائدة ٣٪ وتهدف جميعها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل المبادرات الرئاسية في النهاية تصب لصالح المواطن والهدف منها هو العمل على إسعاد المواطن وتوزيع جزء من العوائد التي اكتسبها الاقتصاد المصري خلال الفترات الماضية لصالح المواطن، مؤكدا أن قرارات اليوم أفضل رد على المشككين وعلى القنوات المغرضة التي ليس لها إلا التقليل ليل نهار والتشكيك في الانجازات التي يقوم بها الرئيس السيسي.
وأوضح "الشافعي" أن رفع الأجور وزيادة المعاشات وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة وعلى باب الإنفاق، لكن ما يشغل بال القيادة السياسية هو المواطن والعمل على توفير احتياجاته.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١- ٢٠٢٢».
ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
كما وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 /6 /2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.