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تعليم

صدى البلد يستعرض آراء طلاب جامعة حلوان فى معرض الكتاب

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:34 م
طلاب -صورة أرشيفية
طلاب -صورة أرشيفية
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إسلام خالد
استطاع معرض  الكتاب المقام حاليًا في جامعة حلوان جذب أنظار طلاب الجامعة حيث شهد المعرض اقبال من الطلاب نظرا لما يضمه المعرض من كتب.

ويتميز المعرض باحتوائه نوعيات كتب مختلفة باسعار متميزة لتشجيع الطلاب على الإقبال على الكتب والقراءة، وتنوع محتوى الكتب حيث اشتملت على جميع التخصصات العلمية والأدبية والروايات بإصدارات عربية وأجنبية تخدم جميع الأعمار ومختلف الاهتمامات.

وأعرب الطالب انس سعد عن سعادته بإقامة المعرض لما يحتويه من العديد من الكتب ذات المحتوى المتميز وبأسعار تتناسب مع طلاب الجامعة.

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بينما قال محمود مجدى إن المعرض يضم كتبا علمية وروايات أجنبية يصعب العثور عليها ومن هنا يأتى دور المعرض فى توفيرها وتوفير العديد من الروايات الأجنبية الأخرى والتى وترضى جميع الأذواق وأنواع القراء.

وأضافت سمية خالد أن إقامة المعرض يعد فرصة يجب الفوز بها خصيصا لمحبين القراء والذين ينتظرون إقامة مثل هذه المعارض وخصيصا بعد تأجيل إقامة معرض الكتاب وأنها تشكر الجامعة على توفير مثل هذه المعارض الطلاب كما تتمنى زيادتها فى الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد جمال محمود على الالتزام المعرض والجامعة جميع وسائل الأمان والحماية من فيروس كورونا حيث يشدد القائمين على المعرض بضرورة ارتداء الكمامة وعدم خلعها أثناء التواجد فى المعرض كما أنه يتم قياس درجة الحرارة من خلال البوبات قبل الدخول الى الجامعة.

ويستمر المعرض من يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 حتى الأحد الموافق 4 أبريل 2021 بمقر المكتبة المركزية بالدور الأرضي بالحرم الجامعي.
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