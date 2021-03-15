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وزير الري الأسبق: اتفاق نهائي بشأن سد النهضة في هذا الموعد

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:20 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور حسام مغازي وزير الري الأسبق، أنه خلال الأربعة الأشهر المقبلة سيتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة، بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، موضحا أن السودان أصبح يشعر بالقلق من ملء السد، وأن الأيام المقبلة ستشهد حالة من الضغوط المشتركة بين القاهرة والخرطوم للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد.


وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن  السودان،  شن هجوما غير مسبوق على إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، متهما أديس أبابا بالتخطيط لأهداف غير معلومة والتصرف بسوء نية.


واتهم كبير مفاوضي الحكومة السودانية في ملف سد النهضة، المهندس مصطفى حسين الزبير، إثيوبيا بسوء النية وقال إن لديها أهدافا غير معلومة بتوسعة الخلاف مع الدول، فضلًا عن سعيها لكسب الوقت.
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