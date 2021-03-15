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رياضة

بعثة بيراميدز تحتفل بعيد ميلاد محمد حمدي في تنزانيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:20 م
صدى البلد
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حسن العمدة

احتفلت بعثة فريق نادي بيراميدز في تنزانيا، بعيد ميلاد النجم الدولي محمد حمدي والذي يوافق اليوم، بمقر فندق إقامة البعثة التي تستعد لمواجهة نومونجو.

وأحضرت إدارة البعثة "تورتة" عقب تناول وجبة العشاء واحتفل جميع أفرادها بعيد ميلاد محمد حمدي وسط سعادة كبيرة وتهاني انهالت على المدافع الدولي، مع التقاط بعض الصور التذكارية لتهنئة اللاعب.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي نومونجو التنزاني في الثالثة من عصر الأربعاء المقبل على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين ماكابا" في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.
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