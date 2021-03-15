مصرع شابين وإصابة ثالث فى حادث تصادم دراجات بخارية بالدقهلية

لقى شابان مصرعهما فيما أصيب ثالث مساء اليوم الاثنين فى حادث تصادم بين دراجات بخارية على طربق عزب بنى عبيد بمحافظة الدقهلية فيما تجمهر اهالى المتوفين والمصاب امام مستشفى بنى عبيد .





كان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة بنى عبيد من مستشفى بنى عبيد بوصول كلا من السيد عوض همام ٢١ عاما من عزبة طلعت التابعه للمركز "جثة هامدة " و محمد ابراهيم عبد القادر ١٨ عاما من عزبة شماس التابعه للمركز " جثه هامده " و يوسف عاطف المنسي ٢٠ عاما من عزبة إبراهيم عبد الهادي مصاب باصابات خطيرة ادعاء حادث تصادم وتجمهر العشرات من الاهالى بمحيط المستشفى .





وانتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن سبب الوفاة والإصابة حادث تصادم بين عدد من الدراجات البخارية فيما جرى محاولة تهدئة الاهالى الذين نجمهروا فى محيط المستشفى الذين طالبو بسرعه انهاء اجراءات استلام الجثامين لدفنهم .





وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الفحص للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.