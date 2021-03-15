اتهام أمريكيين برش مبيد كيمياوي على ضباط الشرطة أثناء أحداث الشغب الكابيتول وقتل أحدهم

لم يكن الاستخدام المشتبه به لرذاذ كيميائي مرتبطًا بشكل مباشر بوفاة برايان سيكنيك، أحد الضباط الثلاثة الذين زُعم أنهم تعرضوا للهجوم، والذي توفي في المستشفى في 7 يناير، في اليوم التالي لحصار الكابيتول.





واعتقلت السلطات الأمريكية ووجهت الاتهام إلى اثنين من المشتبه بهم زُعم أنهما عملا معًا لرش مادة كيميائية ضارة على ثلاثة من ضباط شرطة الكابيتول خلال أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، وتوفي أحدهم في اليوم التالي، وهو بريان سيكنيك.





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ومن غير الواضح ما إذا كان الرش هو الذي تسبب في وفاة الضابط.





واعتقد المحققون في البداية أن سيكنيك أصيب في رأسه بطفاية حريق، بناءً على الشهادات التي تم جمعها في وقت سابق من التحقيق.





ومن المتوقع أن يمثل جورج تانيوس، 39 عامًا، من مورجانتاون، فيرجينيا الغربية، وجوليان خاطر، 32 عامًا، من ولاية بنسلفانيا، أمام المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين بشأن الأدلة التي تم جمعها مؤخرًا في القضية.





وبحسب ما ورد ظهر خاطر في مقطع فيديو حصل عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي أظهره وهو يرش الضابط وآخرين برذاذ كيماوي، بحسب أوراق المحكمة.





وبعد ذلك يمكن سماع الرجل وهو يقول: "لقد رشوني (كلمة بذيئة) فقط" ، حيث حمل علبة بيضاء ذات رأس أسود يعتقد المدعون أنها "علبة رذاذ كيماوي".





ويعتبر المسؤولون وفاة الضابط المشار اليه بمثابة وفاة أثناء أداء الواجب، قائلين إنه تعامل جسديًا مع أولئك الذين اقتحموا مبنى المجلس التشريعي الفيدرالي ، الذي كان يصوت للتصديق على فوز جو بايدن الانتخابي على الرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير.





ودخلت مجموعة من أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول بعد فترة وجيزة من تجمع حاشد للاحتجاج على نتيجة انتخابات 3 نوفمبر ، والتي ادعى ترامب أنها سُرقت منه.