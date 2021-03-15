ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان.. الحريري يستقبل جنبلاط في بيت الوسط لبحث آخر المستجدات السياسية

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:19 م
سعد الحريري يلتقي
سعد الحريري يلتقي وليد جنبلاط في بيت الوسط
Advertisements
قسم الخارجي
استقبل رئيس ​الحكومة​ اللبنانية المكلف ​سعد الحريري​ مساء الاثنين، في "​بيت الوسط​" رئيس الحزب ‏التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يرافقه النائب ​وائل أبو فاعور​.

وأكد مكتب الحريري في تغريدة على "تويتر" أنه بحث مع جنبلاط خلال اللقاء ‏ آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة.

وفي تصريحات صحفية، قال جنبلاط إن "الطرح الوحيد الموجود حاليا للحكومة هو طرح الرئيس سعد الحريري. وهو لا يزال متمسكًا بحكومة من 18 وزير، ولا يمكن الحديث عن صيغة أخرى".

وأشار إلى أن اجتماعه بسعد الحريري كان للتفاهم على جملة أمور، واستمرار التنسيق، والاطمئنان على استمرار التواصل والعلاقة الجيدة بين الحريري و رئيس البرلمان نبيه بري.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لبنان.. جنبلاط يتضامن مع الحريري: نرفض الإهانات الشخصية ضده

نزيف في القطاع الطبي.. مسئول لبناني: توزيع لقاح كورونا تحد للعالم كله

ندين الجميل: السلام لأرواح شهداء 14 شباط 2005

جنبلاط يجري اتصالا بالحريري.. ماذا تضمن؟

ترشيحاتنا

نائب بالشيوخ: زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور هدية السيسى للمصريين

إتاحة إمكانية التظلم من نتيجة الترم الأول لطلاب مدارس القاهرة لمدة 3 أسابيع

غلق بحيرة ناصر لمدة شهر ونصف. ..شاهد

منحاز للمواطن.. وزير المالية يكشف تفاصيل توجيهات السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات اليوم

السودان يقرر تفريغ سد الروصيرص.. ماذا يعني هذا الأمر وما الخطر الذي دعاه لهذا الإجراء؟

نجم المحلة يحسم الجدل حول مفاوضات الاهلي والزمالك لضمه

Advertisements

السودان يقرر تفريغ سد الروصيرص.. ماذا يعني هذا الأمر وما الخطر الذي دعاه لهذا الإجراء؟

مكسبى .. قناة مجانية تتحدى بى إن سبورت وتعلن إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه

خبيرة تزف خبرا سارا للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة المرتبات بعد قرارات الرئيس

بنسبة 13%.. تعرف على موعد زيادة المعاشات بعد توجيهات السيسي

تأييد حبس جهاد الغزالي 3 أشهر وتغريمه 35 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الخطيب

التعليم تكشف حقيقة وجود خطأ في منهج الدين الذي يتم تدريسه بالمدارس المصرية

عدم السيطرة على اللاعبين.. كواليس جديدة وراء الإطاحة بـ باتشيكو من الزمالك

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

قرار عاجل من ملك الأردن بشأن المسئولين عن حادث مستشفى السلط

قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب | شاهد

إحنا كبيرنا ربنا .. أحمد العوضي يفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى

رسميا .. فورد تشارك بالجيل الأحدث من فوكاس في احتفالية الأفضل

دراسة تكشف عن تمرين رياضي يطيل العمر