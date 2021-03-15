لبنان.. الحريري يستقبل جنبلاط في بيت الوسط لبحث آخر المستجدات السياسية

استقبل رئيس ​الحكومة​ اللبنانية المكلف ​سعد الحريري​ مساء الاثنين، في "​بيت الوسط​" رئيس الحزب ‏التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يرافقه النائب ​وائل أبو فاعور​.





وأكد مكتب الحريري في تغريدة على "تويتر" أنه بحث مع جنبلاط خلال اللقاء ‏ آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة.





وفي تصريحات صحفية، قال جنبلاط إن "الطرح الوحيد الموجود حاليا للحكومة هو طرح الرئيس سعد الحريري. وهو لا يزال متمسكًا بحكومة من 18 وزير، ولا يمكن الحديث عن صيغة أخرى".





وأشار إلى أن اجتماعه بسعد الحريري كان للتفاهم على جملة أمور، واستمرار التنسيق، والاطمئنان على استمرار التواصل والعلاقة الجيدة بين الحريري و رئيس البرلمان نبيه بري.



