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أخبار البلد

كيف أثرت جائحة كورونا على الأورمان؟..مدير الحديقة يجيب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:55 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور محمد فوزى مدير حديقة الأورمان ، إن فيروس كورونا أثر على جميع الحدائق على مستوى العالم وليس فى مصر فقط ، موضحا أن روح أى حديقة تواجد الزائرين ، وبسبب جائحة كورونا أصبحت الحديقة مهجورة .

وأشار "فوزى" فى تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أن معرض الزهور تأثر العام الماضى وتم إلغاؤه العام الماضى لذا نتوقع زيادة الإقبال هذا العام ، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى الحديقة .

وأضاف "مدير حديقة الأورمان " : "احنا كاتبين أهم التوصيات والاجراءات الواجب اتخاذها على البوابات ولن نسمح بالتهاون فى تلك الاجراءات ".

وأكد الدكتور محمد فوزى مدير حديقة الأورمان، أن معرض زهور الربيع من المعارض التى تدعم قطاع منتجي نباتات الزينة فى مصر حتى يستطيع العارضين طرح المنتجات الخاصة بها ، كما أنه فرصة لتنوع نباتات الزينة العالمية أمام الزائرين ، حيث أننا نستورد من الدول نباتات جيدة.

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