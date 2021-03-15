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محافظات

محافظ الغربية: تحويل أي موظف متخاذل للنيابة العامة

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:19 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لن يتم السماح ببناء طوبة واحدة على أرض محافظة الغربية دون تصريح بذلك .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ،جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري وحدات المتغيرات المكانية بكل مركز ومدينة.

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وصرح الدكتور طارق رحمي أن عملية رصد مخالفات البناء تتم الآن من خلال المساحة العسكرية بالقوات المسلحة باستخدام القمر الصناعي ولا مجال لأي تواطؤ من أي موظف .

موجهًا رؤساء المدن بتنفيذ جميع قرارات الإزالة بشكل كلي وكامل وإيقاف أي موظف متخاذل عن العمل وإحالته فورًا إلى النيابة العامة ، بجانب توفير كافة سبل الدعم للعاملين بوحدات المتغيرات المكانية.
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