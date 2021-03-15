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فن

تأكيدا لـ صدى البلد .. ليلى أحمد زاهر تقدم "هزر فزر" بدلًا من هنا الزاهد

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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خالد صواف

تأكيدا لما نشره موقع "صدى البلد" عن اعتذار الفنانة هنا الزاهد عن تقديم الجزء الثاني من برنامج " هزر فزر"، أعلنت الفنانة ليلى زاهر أنها ستقدم الموسم الجديد من البرنامج ".


وكان "صدى البلد"  قد كشف عن سبب اعتذار هنا الزاهد عن تقديم الموسم الثانى من برنامجها هزر فزر.


 وكان سبب الاعتذار هو طلب الجهة المنتجة تصوير البرنامج خلال هذه الأيام .. وهو ما رفضته الزاهد بسبب انشغالها حاليًا بتصوير مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، بالإضافة إلى مسلسل " النمر " الذي سيذاع في رمضان المقبل.


يذكر أن مسلسل حلوة الدنيا قد حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه هذه الأيام.


وهو مسلسل متصل منفصل حيث يتكون من 8 حكايات كل حكاية منفصلة عن الأخرى فى إطار 40 حلقة وتتضمن كل حكاية 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع.


ويعرض مسلسل حلوة الدنيا سكرعلى قناة DMC وقناة DMC دراما الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على قناة "دي إم سي" يوميا في تمام الساعة 8 مساء ويتم إعادته فى تمام الساعة 3 صباحا، وفى تمام الساعة 12.30 ظهرا.



بينما يعرض على قناة "دي أم سي" دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة 5 صباحا والساعة 2.30 ظهرا.

 

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