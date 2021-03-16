جامعة حلوان تنظم سلسلة ندوات لمكافحة الفساد .. تفاصيل





تطلق جامعة حلوان سلسلة من الندوات الافتراضية بعنوان" الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" بالتعاون مع لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومكتب العلاقات الدولية .









يدير فعاليات للندوة الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، حيث تتناول ثانى حلقات الويبينار و الندوات سلسة التجارب الناجحة والممارسات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وحوكمة الجامعات فى عدد من الجامعات الشريكة من قارات العالم المختلفة، بمشاركة كل من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وMr. Alex Petkov منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، Dr. Aziza Ellozy الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وDr Neerja A Guptaجامعة سانشى بالهند، Dr. Hadis Karatashiجامعة يونيفرسم فى كوسوفو.





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و تهدف ندوات مكافحة الفساد الى ضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التى تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في الجامعات .





و تقام سلسلة الندوات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





تعقد فعاليات الندوة غدا الثلاثاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢١ فى تمام الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.