العثور على جثة شخص منتحر بمطروح

عثر أهالي منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح على جثة شخص م نتحر شنقا داخل منزله . نتحرمنزله





وعلى الفور تم إبلاغ قسم شرطة مطروح ومرفق إسعاف مطروح والجهات المعنية.





وتبين أن الجثة لشخص في حالة تحلل يدعي "محمود. ح. ر. ا" (41 سنة)، متوفى إثر ادعاء انتحار شنقًا.





وتم نقلة إلى مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.





يذكر أن حالة الانتحار هذه تعد حالة الانتحار الثانية خلال 5 ايام بمطروح والحالة السابعة خلال شهرين.



