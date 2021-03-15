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حوادث

العثور على جثة شخص منتحر بمطروح

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:22 م
جثة
جثة
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ايمن محمود
عثر أهالي منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح على جثة شخص منتحر شنقا  داخل منزله.

وعلى الفور تم إبلاغ قسم شرطة مطروح ومرفق إسعاف مطروح والجهات المعنية.

وتبين أن الجثة لشخص في حالة تحلل يدعي "محمود. ح. ر. ا" (41 سنة)، متوفى إثر ادعاء انتحار شنقًا. 

وتم نقلة إلى مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

يذكر أن حالة الانتحار هذه تعد حالة  الانتحار   الثانية خلال 5 ايام بمطروح  والحالة السابعة خلال شهرين.

حيث كانت  محافظة مطروح قد شهدت  الأربعاء الماضي، انتحار شاب  يدعى "صلاح. ع. ع" (٢٤ سنة) جثة هامدة إثر الانتحار بشنق نفسه بمنطقة أطنوح بمدينة مرسى مطروح.
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