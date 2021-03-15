إزالة 193 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية خلال شهرين

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن الغربية، حملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ١٦/١/٢٠٢١ وحتى ١٥/٣/٢٠٢١ .





وأسفرت الحملات عن إزالة (١٩٣) حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٧ فدان و١٥ قيراط و١٦ سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.





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وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم.





وقامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة (٢٢) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ١ فدان و٢١ قيراط و١٤ سهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة (٧٣) حالة تعدي علي مساحة ٢ فدان و١٥ قيراط و١٣ سهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة (١٣) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١٤ قيراط و١٦ سهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة (٥) حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٢ قيراط و١ سهم.





وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة (٥٨) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١ فدان و١٨ قيراط و٢ سهم، كما تم إزالة (٥) حالات تعدي علي مساحة ٣ قيراط و٢٢ سهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة (٢) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١٣ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات (١٥) حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ١١ قيراط و١٧ سهم.



