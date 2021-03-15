مالكيش كبير.. القصة الكاملة لتراشق شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي





ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة وائل عبد العزيز وأحمد العوضى.





البداية كانت مع الفنان وائل عبد العزيز الذى نشر تعليقا عبر البوستر الخاص بمسلسل "اللى مالوش كبير" للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قائلا : "مبروك يا غزل ... هو ده الصح والطبيعي انتي نجمه كبيره ودي مكانتك وده مطرحك .. مبروك يلي ملكيش كبير".





وهو الأمر الذى أثار غضب أحمد العوضى الذى رد على هجوم وائل قائلا: "ألف شكر علي تصميماتكم الحلوة... إن شاء الله المسلسل يبقي علي اسمه ... اللي مالوش كبير".





وهو ما فسره البعض أن هذا البوست جاء ردا غير مباشر على بوست شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز والذى هاجم فيه أحمد العوضي لسبب غير مفهوم.





ثم فتح أحمد العوضى النار من جديد على شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز "وائل" قائلا :" هو ده نظامنا .. كل يوم واحد بيشيل التاني من الأفيش .. البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا.. إحنا كبيرنا ربنا.. اللي مالوش كبير.. غزل والخديوي .. نجاح قتال وحراق.





وهو الامر الذى أثار غضب وائل عبد العزيز الذى قرر ان يرد على طريقته الخاصة قائلا : "انا بابا يلا".





كما كتب : "هو ده نظامنا .. كل يوم واحد بيشيل التاني من الافيش .. البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا.. إحنا كبيرنا ربنا".



وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، قد شاركت يوم الجمعة الماضي، بوستر جديد لمسلسلها "اللي مالوش كبير"، ظهرت عليه منفردة دون وجود زوجها وبطل العمل أحمد العوضي.

وشاركت إحدى الصفحات الفنية البوستر وعنونت إياه بالقول: "ياسمين عبد العزيز تحذف أحمد العوضي من على صورة الأفيش".

لرد العوضي على شائعة حذف ياسمين عبدالعزيز لصورته من بوستر "اللي مالوش كبير"، حيث نشر عبر حسابه لموقع "إنستجرام"، البوستر الحامل لصورة ياسمين عبد العزيز منفردة مصحوبا بتعليق الصفحة؛ قائلا: "كده يا ياسمين وأنا معرفش معقولة.. اللي مالوش كبير".

فيما ردت ياسمين عبد العزيز عليه بقولها: "ماليش كبير بقى".

وكانت قد طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه ياسمين عبد العزيز وإلى جوارها زوجها الفنان أحمد العوضي.

مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

سيطرت حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الخلافات بين شقيق ياسمين عبد العزيز "وائل" وزوجها أحمد العوضى والتى وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.