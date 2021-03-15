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أخبار العالم

8 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا .. ماذا ستفعل أوروبا بهذه الكمية؟

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:51 م
كميات كبيرة غير مستخدمة
كميات كبيرة غير مستخدمة
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محمد علي
أظهرت بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن أوروبا لديها ما يقرب من 8 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا  غير مستخدمة  حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن هذا يمثل أكثر من نصف العدد الإجمالي للجرعات الموزعة على الدول الأوروبية.

وتبين أنه تم توزيع 14851.497 جرعة، في حين تم استخدام 6.895.411 ، جرعة وتبقى  7970323 جرعة غير مستخدمة. 

وأوضحت البيانات أن ليتوانيا هي الوحيدة التي استخدمت مخصصاتها من اللقاح بالكامل. 

وقالت التقارير الإخبارية إن أوروبا ستحتفظ بنحو 8 ملايين جرعة من اللقاح لحين الفصل في استخدامه، وسيكون أمر رفض اللقاح هو الاحتمال الأضعف، لكن رفضه سيفتح احتمالات عدة أمام الدول الأوروبية للتخلص منه.
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