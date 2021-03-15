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محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف المالي للمشروعات الجارية

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:44 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم، اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ومديري الإدارات (الهندسية، التخطيط، المالية) ومراقب الحسابات، وذلك لمتابعة الموقف المالي والإداري لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

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بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف المالي للمحافظة في الربع الأخير من السنة المالية ٢٠/٢١ ، وتوفير المبالغ اللازمة لإنهاء كافة المشاريع في الجدول الزمني المحدد لها، وعلى رأسها مشروعات الرصف والتطوير وخاصةً رصف شارع الإسكندرية والكورنيش، المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، محطة إنتاج البيض، كوبري المشاة الكهربائي بطنطا، تطوير منطقة السيد البدوي وشارع السكة الجديدة.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بعمل مزاد علني لبيع المحال التجارية بسور إستاد طنطا وعمارات عبد المنعم رياض لتعظيم إيرادات المحافظة خلال الفترة المقبلة.
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