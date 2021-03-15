محافظ الغربية يناقش الموقف المالي للمشروعات الجارية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ومديري الإدارات (الهندسية، التخطيط، المالية) ومراقب الحسابات، وذلك لمتابعة الموقف المالي والإداري لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.





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بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف المالي للمحافظة في الربع الأخير من السنة المالية ٢٠/٢١ ، وتوفير المبالغ اللازمة لإنهاء كافة المشاريع في الجدول الزمني المحدد لها، وعلى رأسها مشروعات الرصف والتطوير وخاصةً رصف شارع الإسكندرية والكورنيش، المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، محطة إنتاج البيض، كوبري المشاة الكهربائي بطنطا، تطوير منطقة السيد البدوي وشارع السكة الجديدة.



