كلية الآداب تكشف عن موعد امتحان القبول الشفوي لقسم المكاتب والوثائق وتقنية

أصدرت كلية الآداب جامعة القاهرة، قرارا بعقد امتحان القبول الشفوي قسم المكاتب والوثائق وتقنية المعلومات يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس الجارى .





كما حددت إدارة الكلية أن يكون موعد امتحان طلاب الدبلومات الساعه ١٠ صباحا ، بينما طلاب الماجستير فى تمام الساعة ١٢ ظهرا ، و طلاب الدكتوراه الساعة ١ ظهرا .





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وكان قد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن أجواء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .





وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعيى ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .