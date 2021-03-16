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تعليم

كلية الآداب تكشف عن موعد امتحان القبول الشفوي لقسم المكاتب والوثائق وتقنية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:02 ص
اداب القاهرة
اداب القاهرة
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مريم عزت
أصدرت كلية الآداب جامعة القاهرة، قرارا بعقد امتحان القبول الشفوي قسم المكاتب والوثائق وتقنية المعلومات يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس الجارى .

كما حددت إدارة الكلية أن يكون موعد امتحان طلاب الدبلومات الساعه ١٠ صباحا ، بينما طلاب الماجستير فى تمام الساعة ١٢ ظهرا ، و طلاب الدكتوراه الساعة ١ ظهرا .

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وكان قد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن أجواء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا . 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعيى ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .
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