أكبر نسبة وفيات .. كورونا أسوأ وباء يجتاح بريطانيا منذ 100 عام

كشف تقرير جديد مدعم برسوم بيانية رسمية، مدى التأثير المدمر لانتشار فيروس كورونا على المملكة المتحدة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهر تقرير جديد صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية لتقييم الأضرار التي سببها الوباء، أن كوفيد -19 تسبب في وفيات أكثر في عام 2020 مقارنة بالأمراض المعدية الأخرى التي تسببت في أي عام لأكثر من قرن.





وكانت آخر مرة تسبب فيها مرض معدي في خسائر مماثلة للأمة في عام 1918 خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية،





وحدد تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية أيضًا حجم العواقب على الاقتصاد ، حيث وصلت ديون القطاع العام إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في أوائل الستينيات حين اقترض الوزراء المليارات لعدم انهيار اقتصاد المملكة المتحدة.





وأثر فيروس كورونا على سوق العمل، حيث عانت العديد من الصناعات من انخفاض أكبر في الوظائف الشاغرة خلال عام 2020 مقارنة بما حدث في أعقاب الانهيار المالي لعام 2008، وعلى عكس أزمة عام 2008 والانكماش الاقتصادي الناتج عنها ، فقد ارتفع متوسط ​​أسعار المساكن بالفعل طوال فترة الوباء.





تأتي طفرة أسعار المنازل على الرغم من معاناة الاقتصاد البريطاني من انخفاض بنسبة 9.9%ة في عام 2020، وهو أسوأ أداء سنوي منذ الصقيع العظيم الذي دمر أوروبا في عام 1709.