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محافظات

وفاة أخصائية تمريض بمستشفى صدر طنطا إثر إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:22 م
وفاة أخصائية تمريض
وفاة أخصائية تمريض
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احمد علي
توفيت إيمان متولي أخصائية تمريض بمستشفى صدر طنطا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد وجار تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر العائلة.

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كانت الفقيدة الراحلة ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت لها الفحوصات الطبية وأخذت منها عينة وتحاليل وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا .

ووجه الأطباء بضرورة خضوعها داخل أقسام العزل الصحي وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية اليوم.

ونعت مديرية الصحة بالغربية ونقابة التمريض الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها بواسع رحمته وأن يتقبلها قبولًا حسنًا ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.
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