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مجدي يوسف: الاتحاد الأوروبي لن يترك أزمة سد النهضة الإثيوبي

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:47 م
سد النهضة
سد النهضة
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عادل نصار
قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسيل، إن الاتحاد الأوروبي لن يترك أزمة سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن الاتحاد أعلن في بيان عن مجازر حرب ضد الإنسانية في تيجراي.

وأضاف يوسف، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يضغط على إثيوبيا لتقبل الوساطة في أزمة سد النهضة.


وفي السياق نفسه كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسيل، الأسباب التي دفعت بعض الدول الأوروبية لتعليق استخدام لقاح استرازينيكا.

وقال يوسف، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن بعض من تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا جاء لهم تجلطات دموية وممرضة في بلجيكا فقدت عيناها، لافتا إلى أن العديد من الدول الأوروبية علقت استخدام استرازينيكا. 

وأضاف أن الأطباء لم يجدوا ما يثبت أن التجلطات الدموية سببها لقاح استرازينيكا وقرار تعليق هذا اللقاح سياسي وليس علمي. 

وتابع أن لا يوجد عالم واحد برئ استرازينيكا من التجلطات الدموية، ومنظمة الصحة العالمية متأخرة دائما عن معامل الدول الأوروبية.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن إيطاليا تعاني من موجة ثالثة من كورونا وعادت مرة أخرى للإغلاق بسبب كورونا لمدة شهر على الأقل، مستدركا أنه عادت للإغلاق حتى 18 إبريل المقبل بسبب كورونا

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