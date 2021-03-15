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رياضة

تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط ومديري الإدارات بالأهلي بحضور الخطيب

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالاهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور محمود الخطيب، رئيس الأهلي، المشرف على الكرة، وشهد مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات، واكتشاف المواهب، بهدف تذليل العقبات أمام مديري الإدارات لتنفيذ جميع الخطط التي تم الاتفاق عليها قبل بداية الموسم.


وقال رئيس لجنة التخطيط إن الاجتماع شهد حضور خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، وعبد المنعم شطة، رئيس الأكاديميات، وفتحي مبروك، رئيس لجنة اكتشاف المواهب، وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق. وتم استعراض كافة الصعوبات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، والاستماع إلى وجهات النظر الخاصة بكل إدارة، وقدموا تقارير العمل عن الفترة السابقة مع مناقشة كافة المقترحات المقدمة من جانبهم.


وأشار صالح إلى أنه تمت مناقشة خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، في احتياجات جميع الفرق التي تشارك في بطولات الجمهورية التابعة لاتحاد كرة القدم، وبحث التدعيمات اللازمة لبعض الفرق بسبب بعض النواقص الخاصة بإصابات اللاعبين أو الظروف التدريبية المختلفة، وتم تكليف فتحي مبروك، مدير إدارة اكتشاف المواهب، بترشيح عناصر جديدة لمختلف الفرق.


وخلال الاجتماع تم استعراض موقف جميع فرق الناشئين التي يتصدر أغلبها المسابقات التي تشارك فيها، كما تم استعراض الأسماء البارزة من اللاعبين الذين قد يتم تصعيدهم للفريق الأول لوضعهم تحت الملاحظة، من أجل تكوين صورة كاملة عنهم من الناحية الفنية والبدنية والسلوكية، وتقديم كافة المعلومات عنهم للفريق الأول.


وأكد رئيس لجنة التخطيط أنه تمت مناقشة عبد المنعم شطة أيضًا في افتتاح فروع جديدة للأكاديميات بمناطق جديدة، وما يتطلب ذلك من ملاعب وأجهزة تدريبية وملابس، مؤكدًا أن هناك خطة لافتتاح أكاديميات جديدة في العديد من المناطق في مصر، والأمور تسير بشكل جيد.


وقال محسن صالح إنه تم استعراض ملف تسويق اللاعبين مع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، وتم طرح وجهات نظر جديدة في عملية انتقالات اللاعبين سواء كانوا المنضمين للنادي أو المطلوب إعارتهم أو فتح باب الاحتراف الخارجي أمامهم، وكيفية تطبيق هذه النظرية.

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