محمد الشرنوبي: أفتخر بحاجات في حياتي أكثر من "الشهادة".. فيديو

حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا على برنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة "سمر يسري"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة".





ورد الفنان محمد الشرنوبي، على تصريح عمه، بأنه حاصل على الشهادة الإعدادية فقط، قائلا: "الكلام صحيح، ومش حاجة عيب ولا حرام ولا غلط، علشان كدا مرديتش عليه"، مشيرا: "الخبر نزل بصيغة شاهد فضيحة محمد الشرنوبي"، متابعا: "أنا محقق حاجات كويسة، وواصل لمكانة كويسة، والحمد لله بصرف على نفسي من وأنا عندي 10 سنين، قررت وقولت لوالدي محدش هيصرف عليا".





وأوضح: "بقيت شخص مسئول والحمد لله عندي بيت مسئول عنه، وحاسس أني محقق حاجات في حياتي أفتخر بيها، أكثر من الشهادة"، مردفا: "الشهادة مهمة، والمفروش أي شخص يكون معاه مؤهل عال.. ودا محصلش معايا بسبب ظروف في حياتي محدش يعرفها، ظروف شخصية مريت بيها لها علاقة بأسرتي وعيلتي"، مؤكدا: "محدش عارف ظروف حد".





وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

