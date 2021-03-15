رهام العربي تخوض أولى تجاربها في الدراما الخليجية بـ"علاء الدين".. خاص

قالت الفنانة الشابة رهام العربي، إنها ستخوض أولى تجاربها في الدراما الخليجية وذلك من خلال مشاركتها في رمضان المقبل بمسلسل "علاء الدين".





وأعربت رهام في تصريح ل صدى البلد، عن سعادتها بالعمل مع الفنان القدير عبد الناصر درويش والذي كان أحد الأسباب الهامة لقبول الدور.





وكشفت رهام عن تحضيراتها خلال الفترة المقبلة للمشاركة في فيلم إماراتي سيتم تصويره بعد شهر رمضان.





مسلسل "علاء الدين " هو مسلسل إماراتي كويتي من بطولة عبدالناصر درويش ؛ أحمد العونان؛ سلطان الفرج ؛ الإعلامي سعيد المعمري ؛ خليفة السعدي ومن تأليف جمال سالم إخراج بطال سليمان.



