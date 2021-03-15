ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير المالية: استثمارات بـ700 مليار جنيه لخلق فرص عمل

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:12 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
Advertisements
توك شو
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك 6.6% حجم العجز المستهدف في الموازنة الجديدة، كما أن هناك استثمارات ذاتية ومن المشروعات من خلال 700 مليار جنيه ستزيد من أجل خلق فرص عمل.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاستثمارات الجديدة ستخلق فرص عمل من خلال المشروعات القائمة الآن وستحرك الاستثمار، مشددًا على أن نسب الباطلة وصلت لـ7%، كما أن حجم الإقتراض سيقل خلال العام المالي الجديد.
 
وأوضح الوزير محمد معيط أن الاسعار مستقرة، كما أن السلع متوفرة وأسعارها ومعدلات التضخم 4% وهي معدلات منخفضة وغير مسبوقة، متابعًا: "تمويل ضخم للاستثمارات لخلق فرص عمل للعمالة غير المنتظمة وتوفير فرصة العمل أفضل من الدعم المالي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد معيط: الرئيس راهن على الشعب فى الإصلاح الاقتصادى.. زودنا المرتبات 100%..السياحة خسرت 14 مليار دولار بسبب كورونا

برلماني: الدولة أعلت من شأن المعلمين.. وصرف المكافآت إنصاف للمنظومة

"مستثمري العاشر": 5000 مشروع صناعي بالمدينة تستفيد من التمويلات الإضافية للمركزي

ترشيحاتنا

بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى

التعليم تكشف حقيقة وجود خطأ في منهج الدين الذي يتم تدريسه بالمدارس المصرية

التأمينات تكشف الحد الأقصى لزيادة المعاشات.. فيديو

60 مليون مستفيد من قرار الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات| تفاصيل

بعد توجيهات السيسى اليوم .. اعرف قيمة الزيادة فى معاشك

تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط ومديري الإدارات بالأهلي بحضور الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية