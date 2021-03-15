وكيل كلية هندسة عين شمس : توطين تكنولوجيا وعلوم الفضاء سباق للمعلومات..فيديو





وأضاف رفعت خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن تكنولوجيا الفضاء هام توطين المعلومات على قاعدة أعرض للطلاب ليس فقط فى كليات الهندسة ولكنها تشمل علوم الحاسب الألي.





وتابع كيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس أن هناك ضررورة لنشر وعي تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية بالجامعات المصرية مؤكدا أنه سيكون هناك 35 معمل للأقمار الصناعية بالجامعات المصرية على مستوى 27 جامعة مصرية.





وأشار رفعت أن معظم المعامل لن تكون مفلقة على نفسها وسيكون هناك تفاعل بين تلك المعامل وبعض الدول المتقدمة في علوم الفضاء .

قال مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس أن توطين تكنولوجيا وعلوم الفضاء ليس من علوم الرفاهية ولكنه يعد سباقا للمعلومات .