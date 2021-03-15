خبيرة في منظمة الصحة العالمية: 11٪ زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا

كشفت خبيرة في منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن أن الأسبوع الماضي شهد زيادة بنسبة 11٪ في حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد -19 المستجد في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف من أن إجراءات وقف انتشار الوباء قد تنهار مع زيادة توزيع اللقاح.





وقالت ماريا فان كيركوف، المتخصصة في علم الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، والمسئولة الفنية لمعالجة أزمة كورونا، في مؤتمر صحفي: "في الأسبوع الماضي شهدنا زيادة بنسبة 11٪ في انتقال العدوى في جميع أنحاء العالم" مضيفة "هذا ليس الوقت المناسب للتوقف"





وتجاوزت حصيلة الوفيات العالمية من عدوى فيروس كورونا 2.65 مليون حالة، بينما تجاوز العدد الإجمالي الآن 119 مليون حالة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند.

وتعتبر الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا حيث أصيب 29.4 مليون و 534 ألف حالة وفاة ، بينما البرازيل في المرتبة الثانية بـ 11.4 مليون حالة وعدد القتلى أكثر من 272 ألف. في الوقت نفسه، ويوجد في الهند ثالث أكبر عدد من الحالات (11.3 مليون إصابة ، 158000 حالة وفاة)، في حين أن المكسيك لديها ثالث أعلى عدد وفيات في العالم (أكثر من 194000 حالة وفاة ، مع اكتشاف 2.1 مليون حالة).







