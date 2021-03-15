ملك البحرين يعقد اجتماعا عن بعد مع رئيس البرازيل





عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، اجتماعًا عن طريق "الفيديو كونفرانس" مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو.





وقال ملك البحرين ترحيبا برئيس البرازيل: "إنه شرف عظيم الحصول على هذه الفرصة للقاء بكم عبر الاتصال المرئي، لبحث تطور العلاقات بين البلدين وإذ نحن في البحرين نرحب ونثمن بشدة حوارنا السياسي المستمر، ونتطلع للترحيب بوفد من جمهورية البرازيل للدورة الرابعة من المشاورات السياسية في المنامة في عام 2021"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "بنا".





وتابع الملك حمد بن عيسى: "نحن ملتزمون بدعم المشاريع التي تساعد في زيادة التبادل التجاري بين البحرين والبرازيل الذي بلغ 902 مليون دولار في عام 2020، أغلبه في الحديد والصلب والنفط ونتطلع إلى نمو مستمر في الشراكة التجارية بين بلدينا وقد وجهنا الجهات الاقتصادية ذات العلاقة لبحث الفرص التجارية مع نظرائهم في البرازيل".





من جانبه، أعرب الرئيس البرازيلي عن شكره وتقديره لملك البحرين على هذا اللقاء الذي عقد عن بعد، وهنأ المنامة بإعلان اتفاق "ابراهيم" مع إسرائيل الذي هو بمثابة رسالة سلام للعالم.





وأكد رئيس البرازيل على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية ومجال الأمن الغذائي، موضحا أن بلاده سوف تبعث وفود إلى مملكة البحرين لتعزيز التعاون في كافة المجالات مؤكدًا تطلعه للقاء العاهل البحريني قريبا.



